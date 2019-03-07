عراقي يفوز بـ 250 مليون دينار

2019/03/07 | 20:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استلم فائز في السحب السنوي الثاني لمنتج شهـادة ايـداع تـستاهـل الذي ينضمه المصرف العراقي للتجارة (حكومي) جائزته اليوم الخميس، اذ قام رئيس المصرف فيصل الهيمص بتسليمه الجائزة البالغة 250 مليون دينار.

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