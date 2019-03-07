وصول مساعدات إنسانية لـ50 ألف سوري في منبج

2019/03/07 | 20:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة وصلت 37 شاحنة محملة بمجموعة من الاحتياجات الإنسانية إلى مدينة منبج في شرق محافظة حلب السورية، حسبما أفاد الهلال الأحمر السوري، اليوم الخميس.وقالت المنظمة لوكالة “سبوتنيك” الروسية، وتابعتها /المعلومة/، إن القافلة التي تم تسييرها لتلبية احتياجات نحو 50,000 شخص، سلكت طريقها باتجاه منطقة منبج ودخلت المدينة، مساء الأربعاء.ونقلت الوكالة عن مصادر […]

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