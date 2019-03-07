خاص| سائرون: اجتماع 9 اذار المقبل سيحل الكثير من المسائل الخلافية

2019/03/07 | 20:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص

اكد تحالف سائرون، اليوم الخميس، بان حضور الرئاسات في البرلمان يوم 9 اذار المقبل سيحل الكثير من المسائل الخلافية.

وذكر النائب عن التحالف بدر الازيرجاوي في تصريح خاص لـ "الاتجاه برس"، إن جدول الاعمال البرلمان يوم 9 اذار يتضمن حضوراً للرئاسات الثلاث، مبينا ان في اللقاء سنحل الكثير من الخلافات.

واضاف، وسنحصل على اجوبة القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي وكذلك من رئيس الجمهورية برهم صالح على الملفات المهمة لكي نصل الى قرارات قوية وموحدة.

واوضح اننا لانريد المجاملات وبوحدتنا وتكاتفنا نغلق جميع الابواب امام الذين يرومون زرع الفتنة بين العراقيين .

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