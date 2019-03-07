2019/03/07 | 21:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شكل عشرات الأطفال دائرة كبيرة في ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية اليوم الخميس وأخذوا يصفقون ويقرعون على كل ما تطاله أيديهم معلنين انطلاق الدورة التاسعة من مهرجان حكاوي الدولي لفنون الأطفال.

وفي وسط الدائرة تبارى أعضاء الفريق الموسيقي أفريكايرو في استخدام آلاتهم الإيقاعية والأطفال من حولهم يقلدونهم ومعهم عائلاتهم حتى صارت الفقرة التفاعلية كرنفالا راقصا امتد قرابة الساعة.

ويمثل المهرجان الذي تنظمه مؤسسة أفكا للفنون والثقافة بالتعاون مع وزارة الثقافة وعدد من المراكز الثقافية الأجنبية في مصر مناسبة سنوية للتبادل الدولي في مجال العروض الفنية للأطفال من عمر عام وحتى 12 عاما.

يشمل برنامج المهرجان في دورته التاسعة عروضا من الدنمرك وهولندا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة إضافة إلى تسعة عروض من مصر.

وتتنوع هذه العروض بين التحريك وخيال الظل والتمثيل الصامت بينما يخاطب العرض البريطاني “العاصفة” (ستورم) الأطفال المصابين بالتوحد.

وبعد انتهاء الفقرة الموسيقية الراقصة تدفق الأطفال وأسرهم إلى داخل مركز الهناجر للفنون لمتابعة أول عروض المهرجان وهو أوبريت العرائس المصري الشهير (الليلة الكبيرة) من تأليف صلاح جاهين وألحان سيد مكاوي.

ويهدي المهرجان دورته هذا العام لاسم مصمم الدمى الراحل ناجي شاكر (1932-2018) الذي صمم أوبريت (الليلة الكبيرة) قبل نحو ستة عقود.

تقام عروض المهرجان في مسرح الفلكي وقاعة ايوارت بالجامعة الأمريكية في القاهرة إضافة إلى عروض في الإسكندرية والمنيا.

وبجانب العروض المستمرة حتى 16 مارس آذار ينظم المهرجان ورش عمل وجلسات سرد للأطفال يقدمها فنانون من مصر وهولندا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الليلة الكبيرة يفتتح عروض مهرجان حكاوي لفنون الأطفال بالقاهرة) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الليلة الكبيرة يفتتح عروض مهرجان حكاوي لفنون الأطفال بالقاهرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).