لجان مشتركة للتنسيق بين وزارتي البيشمركة والدفاع العراقية

2019/03/07 | 21:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مصادر مطلعة عن تشكيل العديد من اللجان المشتركة بين وزارتي البيشمركة والدفاع العراقية، بهدف التنسيق حول العديد من الملفات.

وقال الدكتور ناصر يوسف، عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، لـ (باسنيوز): «عقدت وزارة البيشمركة اجتماعاً مع وزارة الدفاع العراقية، حول تطبيع أوضاع كركوك»، موضحاً أنه «في المرحلة الأولى سوف يتم مسح الأراضي الممتدة من خانقين حتى الموصل، وبعدها ستقوم خمس لجان تم تشكيلها بالتنسيق بين البيشمركة والجيش العراقي حول تنظيم وإدارة هذه المناطق».

وبيّن أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بصفته القائد العام للقوات المسلحة العراقية، على علم بهذا الاتفاق.

بدوره، أفاد نوري حمه علي، القيادي في قوات البيشمركة في كركوك وگرميان، لـ (باسنيوز): «الحكومة العراقية تخشى عودة داعش، وكلنا نخشى أن يعود ويقوى التنظيم الذي لا زال يشكل خطراً»، وأضاف أن «كلا الطرفين (البيشمركة والجيش العراقي) بحاجة لمعرفة تحركات الآخر، وهذا ضروري من ناحية التكتيك العسكري».

كما كشف حمه علي، أن وزارتي البيشمركة والدفاع العراقية شكلا لجنة مشتركة لمسح الأراضي الممتدة من زاخو حتى غرب دجلة.





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