إصابة شخصين بانفجار في مطار كربلاء

2019/03/07 | 21:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مصادر أمنية، اليوم الخميس، بإصابة شخصين في انفجار بمطار كربلاء.

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