مرشد إيران يعلن إبراهيم رئيسي

2019/03/07 | 21:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إيرنا"، اليوم الخميس، أن مرشد إيران علي خامنئي عين رجل الدين المتشدد إبراهيم رئيسي رئيسا للسلطة القضائية.

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