كردستان: اجتماع حكومي لإلغاء نظام الإدخار على رواتب موظفي الإقليم

2019/03/07 | 21:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مصادر كردية مطلعة، مساء اليوم الخميس، بعزم حكومة إقليم كردستان عقد اجتماع عاجل لمناقشة إلغاء نظام الادخار على رواتب الموظفين.

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