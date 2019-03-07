مجلس وزراء إقليم كوردستان يجتمع لبحث نظام الادخار في رواتب الموظفين

2019/03/07 | 21:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو- أربيلسيجتمع مجلس وزراء إقليم كوردستان، غداً الجمعة، لدراسة إلغاء نظام الادخار في رواتب موظفي إقليم كوردستان.وصرح رئيس دائرة التنسيق والمتابعة في حكومة إقليم كوردستان، لشبكة رووداو الإعلامية، د.نوري عثمان: "سيدرس اجتماع مجلس الوزراء مسألة إلغاء نظام الادخار في الرواتب، ونحن بانتظار ما سيسفر عنه الاجتماع".يتبع...

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