70 شركة تشارك في النسخة الخامسة من معرض المنتجات المصرية بأربيل

2019/03/07 | 21:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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رووداو – أربيلانطلق أمس الأربعاء، معرض المنتجات المصرية في أربيل في نسخته الخامسة بمشاركة 70 شركة مصرية، والذي يتضمن عرض الأعمال اليدوية والأدوات المنزلية، ويستمر لمدة 12 يوماً.

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ترکیا

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