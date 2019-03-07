ريزان شيخ دلير تدعو إلى إطلاق المجلس الأعلى للمرأة

2019/03/07 | 21:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت القيادية في الاتحاد الوطني الكردستاني والناشطة النسوية، ريزان شيخ دلير، اليوم الخميس، الحكومة ومجلس النواب، إلى إطلاق المجلس الأعلى للمرأة.

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