بعد إصابات مروعة.. الصحة تدعو إلى قرار حازم يحظر استيراد الألعاب النارية ​

2019/03/07 | 21:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر، اليوم الخميس، أن مشكلة الإصابات الناتجة عن الألعاب النارية تحتاج إلى وقفة حكومية جادة لإنهاء تكرار الإصابة بالألعاب الخطرة، لافتا إلى أن "المنافذ الحدودية بإمكانها الحد من استيراد الألعاب الخطرة والمحرضة على العنف".

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