بريطانيا: قتلنا مدنياً واحداً و4 الآف ارهابي في العراق وسوريا!!

2019/03/07 | 21:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، أن سلاح الجو الملكي قتل أو جرح 4315 مقاتلا في العراق وسوريا في الفترة ما بين سبتمبر/أيلول 2014 ويناير/كانون الثاني 2019، وأن مدنيا واحدا كان من ضمن القتلى.

ونشرت وزارة الدفاع تلك الأرقام بعد طلب من منظمة ction on Armed Violence AOAV الخيرية، بموجب قانون حرية الوصول على المعلومات، والذي يمنح الحق لأي مواطن في الحصول على ما يشاء من وثائق حكومية.



ودخل القانون حيز التنفيذ بكامل بنوده عام 2005.وتقول ليديا ويلسون الباحثة في مركز الصراعات في جامعة أوكسفورد إنه "من السخيف الاعتقاد بأن مدنيا واحدا قتل مع وجود صور القصف على الرقة والموصل وأهدافا أخرى، الرقة التي كانت عاصمة داعش أصبحت ركاما".وتساءلت ليديا: "كيف تمكن طيران الجيش من بين تلك الأرقام أن يفرق بين المدني والمسلح عندما ينهار مبنى فوق ساكنيه، وخاصة أن تأكيدا مستقلا على الأرض يكون مستحيلا".ودافعت وزارة الدفاع عن أرقامها وقالت إنها كانت تراجع تفاصيل كل غارة جوية وتقيم الدمار الناتج عنها من ناحية المقاتلين والأسلحة وإذا ما كان هناك مدنيون من بين الضحايا.انتهى

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