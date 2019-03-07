وزير الخارجية وظريف يبحثان هاتفياً زيارة روحاني الى بغداد

2019/03/07 | 21:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تلقـَّى وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم اتصالاً هاتفيّاً مساء اليوم الخميس من وزير الخارجيّة الإيرانيّ محمد جواد ظريف بحثا خلال زيارة الرئيس الايراني المرتقبة الى العراق.

وذكر بيان للخارجية العراقية تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "الجانبين تناولا بالبحث مسار العلاقات الثنائيّة بين البلدين في المجالات كافة، وأهمّية الدفع قُدُماً بالتعاون القائم بين البلدين، كما بحثا مُستجدّات الأوضاع في المنطقة".وأضاف "كما تطرّقا إلى زيارة الرئيس الإيرانيّ حسن روحاني إلى بغداد في إطار الارتقاء بالعلاقات الثنائيّة إلى أفق أرحب بما يُلبِّي تطلعات الشعبين الجارين".انتهى

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