القمر يتعرض لضربة شمس!

2019/03/07 | 21:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نسمع كثيرا عن أو حتى نرى بأم أعيننا أشخاصا أصيبوا بضربة شمس، لكن ليعلموا الآن أنهم ليسوا وحيدين في ذلك، بل أصبح لهم رفيق "غير بشري".فقد كشفت مهمة "ارتيميس" التابعة لإدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) أن الرياح الشمسية تؤثر بقوة على سطح القمر، وتعرضه لإشعاعات من الشمس، فتترك خدوشا وندبا على سطحه.

وأشارت "ناسا" إلى أن تأثيرات ضربة الشمس على القمر ناجمة عن ضعف مجاله المغناطيسي، حسبما ذكر موقع "فوكس نيوز" الإخباري الأميركي.

وقال أندرو بوب عالم الفلك في جامعة كاليفورنيا في بيركلي في بيان، "إن المجالات المغناطيسية تعمل عمل الواقي الشمسي" التي تحرف الجزيئات القادمة من الشمس.

المصدر: وكالات

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