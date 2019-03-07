2019/03/07 | 21:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بالوثيقة - مجلس المفوضين يرشح اسماء لتولي مناصب بالمفوضية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة - مجلس المفوضين يرشح اسماء لتولي مناصب بالمفوضية) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة - مجلس المفوضين يرشح اسماء لتولي مناصب بالمفوضية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).