رئيس مجلس النواب يلتقي وفد مؤسسة الشركاء الدوليين ويبحث معهم آليات تطوير مجلس النواب

2019/03/07 | 21:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، وفدا من مؤسسة

الشركاء الدوليين برئاسة السيد كريغ باور.وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون المشترك بين مجلس النواب والشركاء

الدوليين في تطوير أداء المؤسسة التشريعية.واستعرض اللقاء آليات دعم المؤسسة لمجلس النواب العراقي في عدة

مجالات، أبرزها تطوير الأداء النيابي في مجال إقرار القوانين والرقابة

على المؤسسات التنفيذية.وأكد سيادته دعم مجلس النواب لكل الجهود المبذولة من قبل المنظمات

الدولية لتطوير وتنمية المؤسسة التشريعية للبلاد، مشيرا إلى أن

البرلمان يسعى جاهدا خلال الفترة المقبلة إلى تكثيف الجهود لتقويم عمل

الحكومة الاتحادية بالشكل الذي يضمن تحقيق الأداء المطلوب للمؤسسة

التنفيذية.========المكتب الإعلاميلرئيس مجلس النواب7 آذار 2019

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