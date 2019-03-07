زعيم المعارضة فى فنزويلا للغد: مادورو يهدد الدبلوماسيين الأجانب

2019/03/07 | 21:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو، في تصريح لقناة الغد، معلومات جديدة عن الأزمة بين الرئيس نيكولاس مادورو والبعثة الدبلوماسية الألمانية.

وقال جوايدو، الذي عين نفسه رئيسا للبلاد، إن مادورو يهدد الدبلوماسيين رغم عدم امتلاكه صلاحيات طرد أي شخص، متابعا “ما يفعله مادورو هو التهديد”.

وأكد جوايدو أن قرار سفر طاقم البعثة الدبلوماسية الألمانية كان بناءً على تعليمات من السفير نفسه حفظا على سلامته وأمنه.

وأضاف المعارض الفنزويلي “هذا ليس قرارنا”.

وأشار إلى أن حكومة مادورو تهدد السفراء دون صلاحيات، وأن البلاد تشهد عمليات قتل للسياسيين، على حد قوله.

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