الوطني الكردستاني السورجي يكشف عن مرشحي الاتحاد الوطني يكشف عن مرشحه لمنصب رئيس برلمان كردستان

2019/03/07 | 21:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG كشف عضو الاتحاد الوطني غياث السورجي ، اليوم الخميس ، عن ابرز المرشحين لمنصب رئيس برلمان كردستان ، مؤكدا لاتوجد هناك معارضة على تولي الاتحاد منصب رئاسة البرلمان .وذكر السورجي في تصريح صحفي، ان المرشحتين لرئاسة برلمان كردستان هما ريواس فائق وبيكت طالباني وكلتاهما من اعضاء مجلس قيادة الاتحاد الوطني واعضاء برلمان الاقليم ...

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