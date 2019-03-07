توجه نيابي لرفع دعوى قضائية ضد أمريكا

2019/03/07 | 21:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ​​​​​​​بغداد/SNG- أكد عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية عبد عون علاوي، اليوم الخميس، ان هناك توجه نيابي بعد استشارات قانونية دولية لرفع دعوى قضائية ضد أميركا لاستخدامها اليورانيوم المنضب ضد الشعب العراقي.وأوضح علاوي في تصريح صحفي، ان “استهداف العراق باليورانيوم خلّف آلاف الاصابات بالامراض السرطانية حيث وصل عدد المصابين وخاصة في البصرة الى أربعاً وعشرين ...

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