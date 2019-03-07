نائب: جميع القوى الوطنية تتفق على ضرورة اخراج قوات الاحتلال الامريكي

2019/03/07 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد تحالف سائرون عقد سلسة لقاءات مع قوى وطنية للتوصل الى اتفاق على تمرير قانون لإخراج قوات الاحتلال الامريكي من العراق.

وقال عضو التحالف جمال فاخر ان جميع القوى الوطنية تتفق على ضرورة اخراج قوات الاحتلال الامريكي من العراق.

وبين أن جميع اللقاءات والاجتماعات التي يجريها تحالف سائرون بشأن اخراج القوات الأمريكية علنيةٌ، وستناقش امام الملأ لأنها قضيةٌ وطنيةٌ لا تحتاج الى السرية.

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