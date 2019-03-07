العلوي يتهم كتلاً سنية برفض تمرير قانون إخراج القوات الأجنبية من العراق

2019/03/07 | 21:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم السياسي والنائب السابق حسن العلوي، بعض الكتل السنية برفض تمرير قانون إخراج القوات الأجنبية من العراق.

العلوي رجح أن يقوم الأميركان خلال الأيام المقبلة بإنتاج سيناريو جديد يبرر وجودهم في العراق بعد ارتفاع وتيرة المطالبات بطردهم من البلاد.

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