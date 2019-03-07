2019/03/07 | 21:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أوضحت رئيسة مركز الإمارات للسياسة ابتسام الكتبي، اليوم الخميس، أن الامارات والسعودية توقفتا عن دعم الثورة السورية بعد أن اكتشفتا أنها أختطفت.وقالت الكتبي خلال مشاركتها في ملتقى السليمانية الذي تنظمه الجامعة الأميركية في المحافظة برعاية مؤسسة “ناس”، إن “الدعم السعودي الإماراتي للثورة السورية توقف حين أكتشفتا أنها اختطفت من قبل جماعات، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيسة مركز الإمارات: توقفنا عن دعم الثورة السورية بعد بروز خطر الجماعات الإرهابية NAS | موقع ناس الرسمي.

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