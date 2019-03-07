مصر تعلن تحقيقها الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي

2019/03/07 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أبلغ وزير البترول المصري طارق الملا، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بتحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، خلال الاجتماع الذي جمع الرئيس المصري مع رئيس الوزراء.وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي، إن الملا أبلغ السيسي أن ذلك تحقق من خلال الإسراع في تنفيذ مشروعات تنمية حقول الغاز والتنقيب عنها […]

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