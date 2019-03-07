محدث..الذهب يغلق عند أدنى مستوى بـ5 أسابيع مع قفزة الدولار

2019/03/07 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تراجعت أسعار الذهب لأدنى مستوى في 5 أسابيع عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، مع قوة الدولار الأمريكي بعد قرارات المركزي الأوروبي.





وهبط المعدن الأصفر مع صعود العملة الأمريكية وسط خسائر اليورو بعد أن قرر البنك المركزي الأوروبي تأجيل موعد رفع معدلات الفائدة حتى نهاية العام الجاري على الأقل مع إطلاق برنامج للقروض الرخيصة للبنوك.





ومع تزايد المخاطر المحيطة بمنطقة اليورو، خفض البنك الأوروبي تقديرات النمو الاقتصادي الاقتصادي والتضخم للعامين الحالي والمقبل.





وفي بيانات اقتصادية اليوم، تراجعت طلبات إعانة البطالة الأمريكية بأكثر من التوقعات خلال الأسبوع الماضي، فيما سجلت إنتاجية العمل بالولايات المتحدة أعلى مستوى في 3 سنوات خلال 2018.





وعند التسوية، هبط سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل بنحو 0.2% ليصل إلى 1286.10 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى منذ 24 يناير الماضي.





وبحلول الساعة 6:35 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر عند 1285.70 دولار للأوقية.





وخلال تلك الفترة ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.6% عند 97.461.





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