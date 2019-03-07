ثروة الأسر الأمريكية تهبط بأكبر وتيرة في 10 سنوات

2019/03/07 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تراجع صافي ثروات الأسر الأمريكية بأكبر وتيرة في 10 سنوات خلال الربع الأخير من العام الماضي، مع الخسائر الحادة لأسواق الأسهم.





وأظهرت بيانات صادرة عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، اليوم الخميس، أن صافي ثروات الأسر الأمريكية والمؤسسات غير الربحية انخفض إلى 104.32 تريليون دولار، مقارنة بـ108.05 تريليون دولار خلال الربع السابق له.





وفقد الأمريكيون من حيازتهم للأسهم صافي 4.56 تريليون دولار، وهو ما عوضه جزئياً صعود قيمة ممتلكاتهم من العقارات بنحو 279 مليار دولار بالإضافة إلى الأصول الأخرى.





وشهدت أسواق الأسهم هبوطاً حاداً في أواخر 2018 مع مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي ورفع الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات الفائدة.





وبلغت قيمة إجمالي أصول الأسر الأمريكية 120.3 تريليون دولار بنهاية الربع الأخير من العام الماضي، مقابل 123.9 تريليون دولار بنهاية الربع الثالث.





وبحسب البيانات، فإن الأصول المالية سجلت 85 تريليون دولار بنهاية الربع الرابع مقابل 88.9 تريليون دولار في الربع الثالث، بينما بلغت قيمة الأصول الحقيقية 35.3 تريليون دولار.





فيما ارتفعت ديون الأسر الأمريكية على أساس سنوي بنحو 2.9% لتصل إلى 16.1 تريليون دولار، مقابل 15.9 تريليون دولار في الثلاثة أشهر السابقة.





وبحلول الساعة 5:50 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.6% إلى 97.487.





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