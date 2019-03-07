2019/03/07 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: انكمشت إنتاجية العاملين في منطقة اليورو خلال النصف الثاني من العام الماضي لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية.





وكشفت بيانات صادرة عن "يوروستات" اليوم الخميس، تراجع إنتاجية العمال لكل ساعة عمل في منطقة اليورو بنحو 0.4% خلال الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر الماضي، وهي أسرع وتيرة انكماش منذ 2009، مقارنة مع انخفاض بنحو 0.1% في الربع الثالث بعد تعديل البيانات بالخفض.





وقادت ألمانيا انكماش الإنتاجية في منطقة اليورو، حيث تراجعت بنحو 0.9% مسجلةً أكبر هبوط في الإنتاجية منذ عام 2009.





كما انكمشت إنتاجية العمل في إيطاليا بنحو 0.3% خلال الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر الماضي، للربع الثالث على التوالي.





وكان المركزي الأوروبي قد حفض تقديرات النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو خلال العامين الجاري المقبل، محذراً من اتجاه المخاطر إلى الجانب السلبي.





وبحلول الساعة 4:35 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض اليورو أمام الدولار بنسبة 0.8% إلى 1.1220 دولار.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انكماش إنتاجية العمالة بمنطقة اليورو لأول مرة منذ 2009) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انكماش إنتاجية العمالة بمنطقة اليورو لأول مرة منذ 2009) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).