من الفساد والتزوير لمناصب مهمة في مفوضية الانتخابات

2019/03/07 | 21:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصادر في مفوضية الانتخابات، اليوم الخميس، عن ترشيح عدة شخصيات متهمة بالفساد لتولي مناصب بالاصالة من قبل مجلس المفوضين.وحسب وثائق صادرة عن المصدر، فان "مجلس مفوضية الانتخابات قرر ترشيح مدراء عامين متهمين بالفساد والتزوير خلال الانتخابات السابقة، في عدة مناصب بالمفوضية"، مشيرا الى ان ان"الاتهامات تدور بالأخص لمدير العمليات في المفوضية صفاء الجابري بفتحه محطات وهمية في مناطق ومحافظات معينة لصالح احزاب ومرشحين مقابل أموال طائلة".

واضاف المصدر، ان "الإصرار على ترشيح الجابري يأتي بعد تعرض مجلس مفوضية الانتخابات لضغوط هائلة من قبل احزاب وقيادات سياسية".

تحرير: سارة رعد

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