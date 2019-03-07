الخارجية السورية: تقرير بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول حادثة دوما يحفل بتحريف فاضح

2019/03/07 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبرت الخارجية السورية، اليوم الخميس، أن تقرير بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول الحادثة المزعومة عن استخدام مواد كيميائية سامة في دوما لم يأت مختلفا عن التقارير السابقة للبعثة التي كانت تحفل بالتحريف الفاضح.

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