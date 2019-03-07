2019/03/07 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد سلطان العتواني، مستشار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أن الحوثيين لا يريدون السلام ولا وقف الحرب وأي اتفاقات معهم لا تصل إلى نتيجة، واتفاقات السويد خير شاهد على هذا التعنت.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشار هادي: الحوثيون لا يريدون وقف الحرب) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشار هادي: الحوثيون لا يريدون وقف الحرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).