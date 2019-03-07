سياسي سعودي لـ

2019/03/07 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق الأكاديمي والمحلل السياسي السعودي، الدكتور أحمد الفراج، على رفض دول الاتحاد الأوروبي الـ28، اليوم الخميس، اقتراح المفوضية الأوروبية إدراج السعودية على قائمة سوداء للدول التي يشتبه في تهاونها مع غسل الأموال.

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