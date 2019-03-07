استباحة اقتصادية.. إيران تكشف قيمة صادراتها السنوية من الأدوية والمعدات الطبية للعراق

2019/03/07 | 21:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس منظمة الغذاء والدواء الإيرانية مهدي بيرصالحي إن إيران تقوم سنويا بتصدير 25 مليون دولار من الأدوية والمعدات الطبية إلي العراق.

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