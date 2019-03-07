الحلبوسي يبحث مع وفد مؤسسة الشركاء الدوليين آليات تطوير مجلس النواب

2019/03/07 | 21:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، وفدًا من مؤسسة الشركاء الدوليين برئاسة كريغ باور، وبحث معهم آليات تطوير مجلس النواب.

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