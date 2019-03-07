هيئة السياحة بإقليم كوردستان تتوقع ارتفاعاً قياسياً لعدد السياح في نوروز

2019/03/07 | 21:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو- أربيلبقي نحو أسبوعين على حلول عيد نوروز، وتقول فنادق ومحلات سياحية في إقليم كوردستان إن الوفود والشركات السياحية من المدن العراقية قد حجزت من الآن كل الأماكن فيها.من جانبها، اتخذت الشركات السياحية في إقليم كوردستان كامل الاستعداد لاستقبال مئات الوفود السياحية، وتقول هيئة السياحة إنها تتوقع رقماً قياسياً جديداً لأعداد السياح.تفيد بيانات الهيئة العامة للسياحة في إقليم كوردستان بأن 76000 سائح توجهوا إلى إقليم كوردستان قبل يومين من نوروز الماضي ثم وصل العدد بحلول نهاية آذار 2018 إلى 234000 سائح.وأعلن المتحدث باسم هيئة السياحة في إقليم كوردستان، نادر روستي، لشبكة رووداو الإعلامية: "اتخذنا الاستعدادات كاملة لاستقبال السياح، والشركات السياحية مستمرة في تنظيم الرحلات في نوروز والأيام التالية لها، وقد تم حجز غرف عدد كبير من الفنادق من الآن، لذا فإننا متفائلون بأن إقليم كوردستان سيسجل خلال نوروز القادم رقماً قياسياً جديداً من حيث عدد السياح".يريد إقليم كوردستان أن يجعل من قطاع السياحة واحداً من مصادر الدخل، وقد تم خلال الفترة الماضية تنظيم العديد من المنتديات والمحاضرات للشركات السياحية، ومنها منتدى نرجس في السليمانية، منتدى كورك في أربيل، وملتقى دهوك لعدد من المؤسسات الإعلامية العراقية والكوردستانية، ويقول روستي: "نحن على ثقة بأن هذه المنتديات ستلعب دورها وسيتوجه المزيد من السياح إلى إقليم كوردستان في عيد نوروز من السنة الحالية".وتعمل هيئة السياحة على خطة خمسية وتنوي أن تتخذ من عيد نوروز مناسبة لاجتذاب أكبر عدد من السياح إلى إقليم كوردستان.ويوضح روستي: "هذه الخطة تضم مجموعة أهداف ونشاطات ومهرجانات وخطط منوعة للفت أنظار السياح، وسيتم سنوياً تطبيق جزء من هذه الخطة بصورة منظمة وستضم عناصر تجديد، والهدف منها هو جعل إقليم كوردستان خلال هذه الخمس سنوات مركزاً لكرنفال عيد نوروز في العالم كله".وزاد روستي: "الهدف من الخطة التي وضعناها لفت المزيد من انتباه السياح إلى الكرنفال الجماهيري بمناسبة عيد نوروز في مدن إقليم كوردستان، وزيادة عدد السياح سنة بعد سنة، لحين تحقيق سقف مليوني سائح في نوروز".يشهد إقليم كوردستان في ذكرى نوروز، وخاصة في مدينة عقرة (آكري) مراسم إحتفالية مميزة يزيد الاهتمام بها سنوياً، وتهتم قنوات ووكالات عالمية بنقل مشاهدها، ويقول روستي: "نحاول أن نجعل من إحياء ذكرى نوروز والنشاطات التي تقام بالمناسبة في المدن والبلدات الأخرى تقليداً كالذي في عقرة، لتجتذب أكبر عدد من السياح، وهدفنا النهائي هو أن يصبح هذا العيد سبباً لتطوير الطرق والبنية التحتية السياحية لإقليم كوردستان".وزاد روستي: "قد لا نستطيع اجتذاب عدد كبير من السياح لهذا العيد في السنة الحالية، لكننا سنعمل من خلال الإعلان في القنوات العالمية ووسائل الإعلام الاجتماعي على عرض نشاطات الكرنفالات الجماهيرية في أيام عيد نوروز للعالم، لكي يتوجه الكورد من أجزاء كوردستان الأخرى وأبناء القوميات الأخرى إلى كوردستان في السنوات القادمة للمشاركة في هذه الكرنفالات".توجد في إقليم كوردستان مئات من الشركات السياحية التي ترتبط بطرق مختلفة مع الشركات السياحية في العراق وتأتي بالسياح من وسط وجنوب العراق إلى إقليم كوردستان.ويقول هفال ثابت آغا، الذي يدير شركة سياحية: "لدينا تنسيق جيد مع الشركات السياحية في بغداد، البصرة، الأنبار، الموصل والنجف، وقد اتخذنا الاستعدادات لاستقبال 60 حافلة في الأيام التي تسبق العيد، وحجزنا غرف 19 فندقاً في أربيل ودهوك للسياح، ونحن متأكدون من أن أعداداً أكبر ستتجه إلى إقليم كوردستان في الأيام التالية عن طريق شركتنا".وأضاف: "تم حجز غرف معظم فنادق أربيل من الآن للوفود والشركات السياحية، ولكي لا نواجه مشكلة في الحصول على أماكن لمبيت السياح قمنا بحجز فنادق في شقلاوة وسوران أيضاً، ولأن الاحتفال في عقرة مختلف عن سائر المناطق ويرغب السياح العرب في مشاهدة مظاهر هذا الاحتفال، لدينا برنامج لزيارة عقرة أيضاً".وأوضح أن "قسماً من السياح يريد ارتداء الأزياء الكوردية في نوروز أسوة بأبناء كوردستان، واتصل بنا كثيرون للحصول على عناوين خياطين مهرة لتفصيل وخياطة الأزياء الكوردية لهم، وطلبوا تنظيم رحلات لهم إلى خارج المدن أيضاً".ويوجد في إقليم كوردستان 1028 مكاناً لمبيت السياح، منها 623 فندقاً، 334 موتيلاً و71 قرية سياحية، إضافة إلى 800 مطعم وكافتيريا سياحية، اتخذت جميعاً استعدادات جيدة لاستقبال السياح.كانت نقاط السيطرة الكثيرة في العام الماضي عائقاً أمام وصول السائحين العراقيين إلى أربيل ودهوك، لذا اضطر أغلبهم للتوجه إلى محافظة السليمانية وحدها.وأعلن رئيس فرع السليمانية لجمعية الفنادق والمطاعم في إقليم كوردستان، محمود توفيق: "خلال منتدى نرجس الذي شارك فيه أكثر من 80 شركة سياحية عراقية وإيرانية وتركية، تم توقيع عشرات من عقود جلب السياح مع الشركات السياحية في إقليم كوردستان، لذا فإننا واثقون من أن عدداً كبيراً من السياح سيتوجه إلى إقليم كوردستان في هذه السنة".وأضاف: "تم من الآن حجز غرف قسم من فنادق وموتيلات مدينة السليمانية من قبل الوفود السياحية لأيام عيد نوروز، واتخذنا استعداداتنا، بناء على برنامج منظم، لكي تفتح المطاعم أبوابها في أيام عيد نوروز لاستقبال السياح".

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