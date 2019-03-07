كورديان إزيديان محرران من داعش يتحدثان عن مشاهداتهما وما تعرضا له خلال سنوات اختطافهما

2019/03/07 | 21:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – عاموداسعاد وأيمن، شابان كورديان إزيديان، حررتهما قوات سوريا الديمقراطية من قبضة تنظيم "الدولة الإسلامية" داعش في بلدة الباغوز بدير الزور السورية مؤخراً، بعد أن قضيا قرابة خمس سنوات محتجزين لدى التنظيم، وقد تحدثا لمراسل شبكة رووداو الإعلامية، عما تعرضا له.وقالت سعاد رشو إبراهيم لرووداو: "نحن كنا في قرية (رمبوس) جاء الدواعش وهاجمونا فخرجنا إلى الجبل مع أهلنا، فأسرونا في الجبل، ثم أخذونا إلى مدرسة سنجار، ثم من هناك إلى تلعفر، ونقلونا بين الكثير من المدارس التي لا أذكرها، بعد ذلك وزعونا في بيوت، ثم فرقونا عن أهلنا وأخذوا الأولاد، وعزلوا النساء عن الرجال، مكثنا فترة في المدارس، وكانوا يأتون يومياً إلى المدارس ويأخذ كل واحد منهم صبياً وبنتاً".وأضافت: "أخذوني عند أهلهم، في أول الأمر كنت لا أخدمهم، كنت حينها صغيرة، وعندما كبرت قليلاً أصبحت أخدمهم، كانوا جيدين معي والحمد لله".وأردفت قائلةً: "لم أكن أتحدث إلى أهلي، لكن تحدثت في الفترة الأخيرة مع أختي في الباغوز، تحدثت إليها البارحة أيضاً ولكن لا أعرف أين هي، لا أعرف شيئاً عن أمي وأبي"، مبينةً: "كانت أختي عند الدواعش ونجت منهم منذ زمن".

بدوره، قال أيمن فرحان: "أنا من كوتو وعمري 16 سنة، كنت في الحادية عشرة حينما جاء الدواعش وأخذونا من قريتنا وفرقونا".وتابع حديثه وهو يستند على عكازتين: "كسرت رجلي نتيجة قصف جوي"، موضحاً: "كنت مع أشبال الخلافة، كنا أولاً في معهد وبعدها في معسكر، معسكر شرعي وعسكري، علمونا استخدام السلاح علمونا استخدام البندقية والمسدس والبي كي سي والقاذفة والقنابل".وأشار إلى أنه "كان مسؤولنا هو (أبو عمر المغربي) فقتل وقتل أيضاً (أبن الريفي)"، مبيناً: "حاربت في حمص وحماة والقرية المهجورة".ومضى بالقول: "أنا ذهبت إلى معركة حماة لوحدي لكن في معركة حمص كان معنا أشبال وغيرهم"، مشدداً على أنه "الحمد لله نجونا من داعش وسنعود إلى أهالينا ونحن مرتاحون".وقبل أيام، عاد 21 طفلاً وفتاة من الكورد الإزيديين إلى أحضان عائلاتهم في قضاء سنجار بعد تحريرهم من داعش.وخلال اجتياحه سنجار، اختطف مسلحو تنظيم داعش 6417 كوردياً إزيدياً أغلبهم من النساء والفتيات، وتم حتى الآن تحرير نحو 3320 منهم، بمساعدة مكتب تحرير المختطفين التابع لمكتب رئيس وزراء إقليم كوردستان، نيجيرفان البارزاني.

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