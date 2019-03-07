باكستان: الهند تؤجج النار وعازمون على الدفاع عن الوطن

2019/03/07 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أكد الجيش الباكستاني عزمه على الدفاع عن البلاد، متهما الهند بـ”تأجيج النار من خلال القيام بفظائع متزايدة بحق الكشميريين”.وأوضحت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية أن رئيس أركان الجيش، الجنرال قمر جاويد باجوا، ترأس اليوم الخميس اجتماعا لقادة قوات بلاده في مكتبه بالمقر العسكري في مدينة راولبندي، حيث “أكدت القيادات العسكرية الباكستانية العزم والتصميم […]

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