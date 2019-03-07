علاج مدهش للإكتئاب الحاد

2019/03/07 | 22:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أقرت إدارة الدواء والغذاء الأمريكية FDA بخاخ أنف يحتوي على مادة الكيتامين الفعالة، كعلاج جديد لحالات الاكتئاب الحاد.

ويعمل البخاخ حسب ما يقول المصنعون بسرعة أكبر من مضادات الاكتئاب الأخرى، التي تحتاج أسابيع أو أكثر ليظهر مفعولها على الشخص، وذلك المفعول يستمر ساعات قليلة.وتوصي إدارة الدواء والغذاء الأمريكية بالبخاخ الذي يحمل اسم سبرافاتو، للأشخاص الذين جربوا مضادات اكتئاب أخرى ولم تجد نفعا، وتلك الحالة تسمى {الاكتئاب المقاوم للعلاج}.انتهى

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