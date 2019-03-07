إعتقال مسافر عراقي بحوزته مخدرات في الشلامجة

2019/03/07 | 22:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم عن إعتقال مسافر عراقي في منفذ الشلامجة الحدودي بحوزته مادة مخدرة.

وذكر بيان للمنافذ تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان المادة "نوع {هيروين} تقدر بـ 112 غم، من قبل مفرزة مركز شرطة كمرك الشلامجة وقوة حماية المنفذ والبحث والتحري".وأضاف "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهِ وإحالته الى شعبة المخدرات والمؤثرات العقلية في شط العرب".انتهى

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