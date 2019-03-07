مقتل 5 مدنيين بينهم 3 أطفال بلغم لـ

2019/03/07 | 22:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضى 5 مدنيين من عائلة واحدة نحبهم، وأصيب بقيتهم بجروح خطيرة إثر انفجار لغم زرعه إرهابيو "جبهة النصرة" داخل أحد منازل مدينة طيبة الإمام، شمال حماة، قبل دحرهم من المنطقة في نيسان 2017.

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