هذه المرة نهارا... انسحاب رتل مدرعات أمريكي من الرقة صوب الحدود العراقية

2019/03/07 | 22:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انسحب رتل عسكري أمريكي اليوم من مدينة الرقة باتجاه مدينة الحسكة قرب الحدود السورية العراقية.

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