العمل الدولية: المتوسط العالمي لأجر المرأة يقل بـ20 بالمائة عن أجر الرجل

2019/03/07 | 22:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيل كشف تقرير لمنظمة العمل الدولية، الخميس، أن المتوسط العالمي لأجر المرأة يقل بنسبة 20 بالمائة عن أجر الرجل.جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوغريك، خلال مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك.ووفق دوغريك، فإن التقرير الذي أصدرته منظمة العمل الدولية، الخميس، أظهر أن الفجوات بين الرجل والمرأة في ميدان العمل لم تشهد أي تحسن يُذكر منذ 20 عامًا.وأضاف المتحدث الأممي، أن التقرير حذر من أن المرأة العاملة لا تزال تخضع للعقاب بسبب إنجاب ورعاية أطفالها، في إشارة إلى أن ذلك يضطرها للحصول على إجازات وساعات عمل أقل، بما يؤثر على عملية الترقية والأجر.وصدر التقرير، قبل يوم من الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، الذي يحتفل به في 8 مارس/آذار من كل عام.وذكر التقرير، بحسب دوغريك، أن 1.3 مليار امرأة يعملن في 2018 مقارنة بملياري رجل.وأردف "طبقا للتقرير، فإن النساء ما زلن غير ممثلات بشكل كاف في المناصب العليا، وهو وضع لم يتغير إلا قليلا في السنوات الثلاثين الماضية، برغم أنهن من المرجح أن يكن أفضل تعليما من نظرائهن الذكور".وأكد التقرير أن "التعليم ليس السبب الرئيسي لتخفيض معدلات عمالة وأجور النساء، ولكن بالأحرى لا تحصل النساء على نفس المكاسب من التعليم مثل الرجال".

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