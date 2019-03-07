محافظ ذي قار يوافق على استئناف توزيع الاراضي السكنية بين الصحفيين

2019/03/07 | 22:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق محافظ ذي قار يحيى الناصري، على طلب تقدم به فرع نقابة الصحفيين في المحافظة بشأن استئناف توزيع الاراضي السكنية بين الصحفيين في المحافظة.

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