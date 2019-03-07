القنصل الإيراني لواع: طهران تقرر منح الفيزا للعراقيين الكترونيا وتوقف التأشيرة داخل جواز السفر

2019/03/07 | 22:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مبادرة جديدة لتطوير العلاقات بين البلدين، اعلنت القنصلية الايرانية في محافظة النجف الأشرف، المباشرة بمنح تأشيرات الدخول للمسافرين العراقيين بصورة الكترونية، مشيرة الى الاستغناء عن التأشيرات الورقية التي تمنح للزوار العراقيين.

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