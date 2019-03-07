افتتاح معبر يربط حي أور بمنطقة الثعالبة شرقي العاصمة

2019/03/07 | 22:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت امانة بغداد، الخميس، عن فتح "معبر" يربط حي أور بمنطقة

الثعالبة شرقي العاصمة.وقالت الامانة في بيان ، إنه "تم فتح معبر يربط حي اور بمنطقة

الثعالبة ضمن مدينة الشعب شرق بغداد".وأضافت أن "فتح المعبر تم بعد

استحصال الموافقات الامنية وسيخدم أهالي المنطقتين خصوصا ان هناك مئات

الاراضي السكنية التي لم تستثمر من قبل أصحابها بسبب عدم وجود مدخل

للمنطقة".ولفتت الى أن "المعبر سيسهل حركة السير والمرور وسيخفف من

الزحامات المرورية كما وستعمل كوادر بلدية الشعب على تطويره بالمستقبل

القريب".

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