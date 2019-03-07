قائد الملكي لـ رئيس النادي: أنتم السبب… ادفع لي مستحقاتي وسأرحل

2019/03/07 | 22:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة فاجأ قائد فريق ريال مدريد سيرجيو راموس، رئيس النادي فلورنتينو بيريز، برد قوي على الانتقادات التي وجهها للاعبين بعد خسارة الفريق من فريق أياكس.وانتقد رئيس نادي ريال مدريد بغضب لاعبي الفريق على أدائهم واتهمهم بأنهم المسؤولين عن المستوى الذي وصل إليه الفريق.وذكرت مواقع، أن بيريز انتظر لاعبيه بعد مباراة الريال وأياكس […]

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