عاصفة ترابية رعدية تجتاح بغداد

2019/03/07 | 22:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أجتاحت العاصمة بغداد، مساء اليوم الخميس، عاصفة ترابية مفاجئة.

وشهدت سماء بغداد سحب رعدية ومن المتوقع هطول أمطار.انتهى

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