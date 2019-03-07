2019/03/07 | 22:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم ونظيره الإيرانيّ محمد جواد ظريف،

الخميس، العلاقات الثنائيّة بين البلدين في المجالات كافة وزيارة

الرئيس الايراني حسن روحاني المرتقبة الى بغداد.وقالت وزارة الخارجية في بيان إن "الحكيم تلقى اتصالاً هاتفيّاً

مساء اليوم الخميس من وزير الخارجيّة الإيرانيّ محمد جواد ظريف"،

موضحاً أن "الجانبين تناولا بالبحث مسار العلاقات الثنائيّة بين

البلدين في المجالات كافة، وأهمّية الدفع قُدُماً بالتعاون القائم بين

البلدين، كما بحثا مُستجدّات الأوضاع في المنطقة".وأضافت أن الجانبين "تطرّقا إلى زيارة الرئيس الإيرانيّ حسن روحاني

إلى بغداد في إطار الارتقاء بالعلاقات الثنائيّة إلى أفق أرحب بما

يُلبِّي تطلعات الشعبين الجارين".وكشفت وكالة تسنيم للانباء الايرانية، قبل ايام، أن الرئيس الايراني

حسن روحاني سيقوم بزيارة العراق في 11 آذار المقبل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية وظريف يبحثان زيارة روحاني الى بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية وظريف يبحثان زيارة روحاني الى بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).