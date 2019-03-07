جريمة مخمور وبقاء القوات الاجنبية محور حوار رئيس التحرير بين الشبكي والعلياوي والميتوتي

2019/03/07 | 22:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد النائب عن المكون الشبكي قصي عباس الشبكي ان الوضع الامني في

المحافظات المحررة يشهد استتاب امني باستثناء بعض الخروقات الشبكي اشار خلال استضافته في برنامج رئيس التحرير الى ان على

الحكومة اجراء تحقيق عاجل حول جريمة مخمور التي راح ضحيتها ستة

شهداء وإصابة العشرات ، مبينا ان هناك خلل واختراق في المنظومة

الامنية .



واضاف ان خلايا داعش المتبقية تستهدف المدنين العزل

ولايمكن له ان يعود مرة اخرى الى الموصل .من جهته اكد القيادي في

ائتلاف النصر جاسم العلياوي ان داعش يلفظ أنفاسه الاخيرة ويحاول إيجاد

موقع قدم له في العراق وان وجوده على الأرض أصبح من الماضي ولايمكن له

ان يعود مرة اخرى ، مشيرا الى ان قضية داعش هي قضية فكر وليس قضية

عسكرية و يجب وضع عوائله في مخيمات معينة ووضع برامج لاعادة تاهيلهم.

بدوره اكد علي الميتوتي مستشار رئيس الجمهورية الامني ان تنظيم داعش

يحاول ان يسحب الانظار الى العمق العراقي ، ونحتاج الى صولة فرسان

للقضاء على خلاياه المتبقية في بعض المحافظات ،داعيا الى تشكيل غرفة

عمليات لاعادة تأهيل عوائل الدواعش .



واشار الى ان عدد العوائل

النازحة العائدة لكل غرب نينوى لايتجاوز 100 الف من اصل مليون نازح ،

مؤكدا ان هناك إهمال حكومي في ملف اعادة الاعمار في محافظة نينوى .

وشدد على ان داعش لايمكن ان يعود الى الموصل مرة اخرى واهالي الموصل

هم من سيحاربوه وتقديم كل الدعم للحكومة

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