2019/03/07 | 22:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد بين النائب عن تحالف البناء عدنان الزرفي، الخميس، ان العملية السياسية امام مشكلة كبيرة بسبب اوضاع البصرة، مؤكداً ان معالجة مشاكل المحافظات لاتتم عن طريق مكتب رئيس الوزراء بل عن طريق الادارة المحلية.وقال الزرفي في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/، ان “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يجب ان يجتمع بمجالس المحافظات لتحفيزها وتوجيهها، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزرفي: العملية السياسية امام مشكلة كبيرة بسبب اوضاع البصرة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزرفي: العملية السياسية امام مشكلة كبيرة بسبب اوضاع البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).