2019/03/07 | 22:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس – بغداد أعلن وزير الكهرباء لؤي الخطيب اليوم الخميس، قرب توجيه الدعوات لشركات الطاقة للمساهمة في مشروع إنشاء الطاقة الشمسية.وأضاف الخطيب خلال مشاركته في ملتقى السلمانية الذي تنظمه الجامعة الأميركية وبرعاية إعلامية من مؤسسة “ناس” إن الاسبوعين المقبلين سيشهدان إطلاق الدعوات للشركات المختصة في مجال الطاقة لتقديم عروضها للاستثمار في مجال الطاقة الشمسية”.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص في حديث لـ “ناس”: وزير الكهرباء يحدد موعد دعوة شركات الطاقة الشمسية NAS | موقع ناس الرسمي.

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